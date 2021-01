Laura Torrisi in ospedale: “Sono al terzo intervento”, come sta ora (Di martedì 5 gennaio 2021) Sembra essere un periodo complicato per Laura Torrisi. L’attrice ed ex compagna di Leonardo Pieraccioni ha dovuto recentemente essere ricoverata in ospedale per affrontare un intervento chirurgico. La Torrisi ha, infatti, passato il capodanno in reparto, mentre si riprendeva dall’operazione. L’attrice, come più volte ha dichiarato, sta combattendo contro una malattia abbastanza subdola, l’endometriosi. E … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 5 gennaio 2021) Sembra essere un periodo complicato per. L’attrice ed ex compagna di Leonardo Pieraccioni ha dovuto recentemente essere ricoverata inper affrontare unchirurgico. Laha, infatti, passato il capodanno in reparto, mentre si riprendeva dall’operazione. L’attrice,più volte ha dichiarato, sta combattendo contro una malattia abbastanza subdola, l’endometriosi. E … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

