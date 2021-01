La nave è in mano al cuoco di bordo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 gennaio 2021) Mai come in queste ore torna d’attualità la celebre frase di Soren Kierkegaard: “Laè ormai in preda aldie ciò che trasmette al microfono del comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani”. Quando chi guida le istituzioni non ha una visione ma arranca nel quotidiano e scarica sui cittadini le sue colpe siamo di fronte a una patologia democratica. Bisogna che questa spirale distruttiva si arresti prima che sia troppo tardi. La girandola di divieti incomprensibili e la giostra dei colori delle singole aree del Paese trasmette una sensazione di precarietà ma anche di sfiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel futuro. Gli effetti sono devastanti e saranno prolungati nel tempo. Farne un elenco oggi potrebbe risultare financo riduttivo. “Sarà una catastrofe. Umanitaria e generazionale. A pagare di più il ...