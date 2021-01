La linea dura dei virologi: ?"Solo il lockdown ci salverà" (Di martedì 5 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio I virologi Walter Ricciardi e Andrea Crisanti spingono per il lockdown. "Misure attuali non sufficienti a evitare la terza ondata" "Solo un lockdown ci salverà dalla terza ondata". Invocano a gran voce la serrata definita i virologi Walter Ricciardi e Andrea Crisanti, certi di "un'evoluzione negativa della pandemia" nei prossimi mesi. A detta degli esperti, restrizioni e divieti non saranno sufficienti ad arginare la nuova - a quanto pare indiscussa - scia di contagi. "Solo una chiusura prolungata può riportare la situazione sotto controllo", dicono. E, allora, tanto vale disbrigare la faccenda alla svelta, magari con uno stand-by "di tre settimane". La terza ondata, ormai, sembra fuori discussione: ci sarà. Quando? "Tra due ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio IWalter Ricciardi e Andrea Crisanti spingono per il. "Misure attuali non sufficienti a evitare la terza ondata" "uncidalla terza ondata". Invocano a gran voce la serrata definita iWalter Ricciardi e Andrea Crisanti, certi di "un'evoluzione negativa della pandemia" nei prossimi mesi. A detta degli esperti, restrizioni e divieti non saranno sufficienti ad arginare la nuova - a quanto pare indiscussa - scia di contagi. "una chiusura prolungata può riportare la situazione sotto controllo", dicono. E, allora, tanto vale disbrigare la faccenda alla svelta, magari con uno stand-by "di tre settimane". La terza ondata, ormai, sembra fuori discussione: ci sarà. Quando? "Tra due ...

settembre0909 : @VittorioSgarbi il tuo intervento a @QRepubblica è stato impeccabile, pura verità, ho sempre pensato che questa lin… - infoitinterno : Governo, linea dura: zona gialla con più restrizioni e soglie Rt più basse per i 'colori'? - TaniGian : RT @tempoweb: Nella calza degli italiani #weekend in zona rossa e #coprifuoco alle 20. #Speranza: la terza ondata arriverà #dpcm #governo #… - Messia_80 : @AleMussini @Morena___86 In linea di principio sono d'accordo. Purtroppo le piccole attività subiscono l'incapacità… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Coronavirus Governo verso una zona gialla con più restrizioni e soglie Rt più basse per definire i 'colori' -

Ultime Notizie dalla rete : linea dura Governo, linea dura: zona gialla con più restrizioni e soglie Rt più basse per i "colori"? La Gazzetta dello Sport La linea dura dei virologi: "Solo il lockdown ci salverà"

L'ipotesi di una "linea soft", che tuteli cioè le libertà individuali in ... e ora solo delle chiusure prolungate possono riportare la situazione sotto controllo". Ci va giù duro (anzi durissimo) ...

Beppe Convertini fa una triste confessione: “E’ molto dura ripartire”

Linea Verde, Beppe Convertini fa una triste confessione: "E' dura ripartire" Da fiero uomo del Sud, in occasione delle festività natalizie, Beppe ...

L'ipotesi di una "linea soft", che tuteli cioè le libertà individuali in ... e ora solo delle chiusure prolungate possono riportare la situazione sotto controllo". Ci va giù duro (anzi durissimo) ...Linea Verde, Beppe Convertini fa una triste confessione: "E' dura ripartire" Da fiero uomo del Sud, in occasione delle festività natalizie, Beppe ...