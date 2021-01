‘Gf Vip 5’, Samantha De Grenet dopo l’acceso scontro con Antonella Elia scoppia in lacrime (e riceve l’inaspettato supporto di Stefania Orlando (Di martedì 5 gennaio 2021) Uno dei momenti che ha caratterizzato la trentunesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stato l’acceso scontro avvenuto in Casa tra Samantha De Grenet e l’opinionista Antonella Elia che non le ha mandate di certo a dire alla gieffina: “Complimenti, sei la regina dell’arroganza, ma chi ti credi di essere? sto cavolo. Chi ti da il diritto di dire certe cose. Quello che fai tu è fastidiosissimo, la reginetta del gorgonzola. E’ una presuntuosa, arrogante. Ti vedo anche ingrassata. Ho davanti una stron*a ed è bellissimo darle della stron*a.“ A seguito di ciò è stata proprio Samantha – ancora molto scossa per l’incontro con la Elia – a sfogarsi inaspettatamente con Stefania Orlando, con cui in ... Leggi su isaechia (Di martedì 5 gennaio 2021) Uno dei momenti che ha caratterizzato la trentunesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip è statoavvenuto in Casa traDee l’opinionistache non le ha mandate di certo a dire alla gieffina: “Complimenti, sei la regina dell’arroganza, ma chi ti credi di essere? sto cavolo. Chi ti da il diritto di dire certe cose. Quello che fai tu è fastidiosissimo, la reginetta del gorgonzola. E’ una presuntuosa, arrogante. Ti vedo anche ingrassata. Ho davanti una stron*a ed è bellissimo darle della stron*a.“ A seguito di ciò è stata proprio– ancora molto scossa per l’incontro con la– a sfogarsi inaspettatamente con, con cui in ...

MarioManca : #GFVip: il (brutto) confronto Antonella Elia-Samantha De Grenet e la violenza delle donne sulle donne… - fanpage : #Gfvip, Giulia Salemi sempre più griffata ed elegante, ieri sera ha sfoggiato un abito Versace - dennismantovan : Sono orgogliosissimo di essere stato tra quei 2.9 milioni che ieri hanno seguito la clamorosa puntata di… - Novella_2000 : La camicia indossata da Tommaso in puntata? Ecco di che marchio è #gfvip - eppiripi : @gf_commentary @giovannidadada E da pacifica per non ricevere insulti tagghi ros/mello e gf/vip? Mh -