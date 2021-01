Diffidati Sampdoria-Inter | i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Roma

Leggi su sportface

(Di martedì 5 gennaio 2021) C’è solo un giocatore dell’nella lista deialla vigilia del match contro lae insfida contro lain programma domenica alle 12.30. A Marassi contro i blucerchiati c’è solo Marcelo Brozovic tra i giocatori che in caso di ulteriore ammonizione, avendone già ricevute quattro in questo campionato, andrebbero a incappare nellaper l’incontro coi giallorossi. Per questo motivo dovrà fare particolare attenzione per non mettere Conte in difficoltà. SportFace.