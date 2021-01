Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi: svelata la mappa delle zone idonee (Di martedì 5 gennaio 2021) Tenuta segreta dal 2015 la mappa dei luoghi in cui potrà essere potenzialmente costruito il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi è stata svelata dalla Sogin nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2021. Ricevuto il nullaosta del Governo lo scorso 30 dicembre, la società di gestione del nucleare ha pubblicato sul sito https://www.Depositonazionale.it/ la Cnapi, ovvero la Carta nazionale delle aree più idonee: in totale 67. Sarà in una di queste zone che verrà costruito lo stoccaggio nazionale dei rifiuti radioattivi. Leggi anche >> Cina, scomparso Jack Ma: mistero sul fondatore miliardario di “Alibaba” Deposito ... Leggi su urbanpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Tenuta segreta dal 2015 ladei luoghi in cui potrà essere potenzialmente costruito ildeiè statadalla Sogin nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2021. Ricevuto il nullaosta del Governo lo scorso 30 dicembre, la società di gestione del nucleare ha pubblicato sul sito https://www..it/ la Cnapi, ovvero la Cartaaree più: in totale 67. Sarà in una di questeche verrà costruito lo stoccaggiodei. Leggi anche >> Cina, scomparso Jack Ma: mistero sul fondatore miliardario di “Alibaba”...

