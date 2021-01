Covid, il Regno Unito annuncia: “Tempi duri fino a marzo” (Di martedì 5 gennaio 2021) . Ad annunciarlo è stato il ministro Michael Gove a seguito del nuovo lockdown imposto da Boris Johnson Il Regno Unito dovrà affrontare mesi molto duri da qui alla prossima primavera. Ad annunciarlo è stato il ministro Michael Gove, componente del governo conservatore di Boris Johnson. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) . Adrlo è stato il ministro Michael Gove a seguito del nuovo lockdown imposto da Boris Johnson Ildovrà affrontare mesi moltoda qui alla prossima primavera. Adrlo è stato il ministro Michael Gove, componente del governo conservatore di Boris Johnson. L'articolo proviene da Inews.it.

