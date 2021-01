Com’è nata la storia di Grease sessista e perché c’entrano i social network (Di martedì 5 gennaio 2021) Oggi abbiamo scoperto che Grease è sessista. Lo hanno scritto tutti: ogni sito di informazione online ha dato conto di questa “notizia”, ogni commentatore che ha da sempre condotto la propria crociata contro il politicamente corretto si è indignato, lasciando partire lunghissimi thread e lunghissime discussioni che hanno ulteriormente amplificato l’assunto di partenza. Alla fine della storia, però, quando ci si è trovati di fronte a ogni singolo articolo italiano che ha ripreso la notizia del presunto sessismo di Grease, nessuno si è fatto la domanda: ma chi l’ha detto che Grease è sessista? Cioè, chi è stato il primo a dire che Grease è un musical sessista, misogino, razzista, che incoraggia lo stupro e che contiene una visione antiquata della ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 5 gennaio 2021) Oggi abbiamo scoperto che. Lo hanno scritto tutti: ogni sito di informazione online ha dato conto di questa “notizia”, ogni commentatore che ha da sempre condotto la propria crociata contro il politicamente corretto si è indignato, lasciando partire lunghissimi thread e lunghissime discussioni che hanno ulteriormente amplificato l’assunto di partenza. Alla fine della, però, quando ci si è trovati di fronte a ogni singolo articolo italiano che ha ripreso la notizia del presunto sessismo di, nessuno si è fatto la domanda: ma chi l’ha detto che? Cioè, chi è stato il primo a dire cheè un musical, misogino, razzista, che incoraggia lo stupro e che contiene una visione antiquata della ...

