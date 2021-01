Calciomercato Lazio: Vavro non sarà tesserato dal Genoa: il motivo (Di martedì 5 gennaio 2021) Vavro torna alla Lazio, il difensore non sarà tesserato dal Genoa per precisa scelta di Ballardini. Il motivo Niente da fare. Denis Vavro non diventerà un nuovo giocatore del Genoa. Come riporta Gianluca di Marzio il giocatore non sarà tesserato dal club ligure nonostante abbia già sostenuto le visite mediche. Questo perchè Davide Ballardini, anche in seguito al recente infortunio muscolare di Zapata, ha bisogno di avere a disposizione un giocatore subito pronto all’uso, mentre Vavro avrebbe necessitato di ancora qualche giorno di tempo per recuperare la condizione fisica dopo un lungo periodo di inattività. #Vavro torna alla @OfficialSSLazio, retromarcia ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021)torna alla, il difensore nondalper precisa scelta di Ballardini. IlNiente da fare. Denisnon diventerà un nuovo giocatore del. Come riporta Gianluca di Marzio il giocatore nondal club ligure nonostante abbia già sostenuto le visite mediche. Questo perchè Davide Ballardini, anche in seguito al recente infortunio muscolare di Zapata, ha bisogno di avere a disposizione un giocatore subito pronto all’uso, mentreavrebbe necessitato di ancora qualche giorno di tempo per recuperare la condizione fisica dopo un lungo periodo di inattività. #torna alla @OfficialSS, retromarcia ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Genoa ha deciso di non chiudere l'arrivo di #Vavro: il difensore torna alla #Lazio

