Benevento, prima litiga e poi investe l'uomo con l'auto. Arrestato 37enne (Di martedì 5 gennaio 2021) Cronaca di Benevento: Dopo aver litigato con un extracomunitario lo investe con un'auto rubata mentre lo straniero rientrava a casa con la propria bici. Dopo ore di ricerche è stato Arrestato. A Sant'Agata de' Goti, in provincia di Benevento, questa mattina i carabinieri della locale stazione a conclusione delle opportune indagini e delle attività di

