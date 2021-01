Beautiful torna il 7 gennaio: Liam e Hope litigano per Steffy, Zoe cede (Di martedì 5 gennaio 2021) Che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Vi diciamo subito che ci sono delle novità per quello che riguarda la programmazione delle soap. Beautiful infatti non va in onda domani, giorno della Befana. La nuova puntata della soap di Canale 5 ci aspetta il 7 gennaio 2021 e non mancheranno i colpi di scena. Come avrete visto negli ultimi episodi, Liam non ha potuto fare a meno di mettersi nei panni di Steffy e comprendere anche il suo dolore. Hope però non riesce proprio a capire come sia possibile che suo marito non veda tutta la sofferenza causata da Flo e da Reese e in qualche modo anche dai Forrester visto che Thomas ha avuto la sua parte. La ragazza stenta a credere che Liam si preoccupi anche per Steffy, dopo tutto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 gennaio 2021) Che cosa sucrà nella prossima puntata di? Vi diciamo subito che ci sono delle novità per quello che riguarda la programmazione delle soap.infatti non va in onda domani, giorno della Befana. La nuova puntata della soap di Canale 5 ci aspetta il 72021 e non mancheranno i colpi di scena. Come avrete visto negli ultimi episodi,non ha potuto fare a meno di mettersi nei panni die comprendere anche il suo dolore.però non riesce proprio a capire come sia possibile che suo marito non veda tutta la sofferenza causata da Flo e da Reese e in qualche modo anche dai Forrester visto che Thomas ha avuto la sua parte. La ragazza stenta a credere chesi preoccupi anche per, dopo tutto ...

