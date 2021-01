Autista del bus rimprovera tre giovani senza mascherina | loro lo aggrediscono

(Di martedì 5 gennaio 2021) Hato tre passeggeri che non indossavano lae questi hanno reagito iniziando a inveire contro di lui, colpendo con pugni e sputi la parete in plexiglass che protegge la cabina di ...

Un autista Ataf ha richiamato tre passeggeri che non indossavano la mascherina, e questi hanno reagito inveendo contro di lui e colpendo con pugni e sputi la parete in plexiglass che protegge la cabin ...Brutto episodio stanotte a Firenze. Lulurgas (Cgil): "Riteniamo non sia da sottovalutare che gli aggressori non si sono fermati, nella loro furia, nemmeno di fronte alle forze dell'ordine, vittime anc ...