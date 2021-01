Atalanta-Parma domani in tv: data, orario e streaming Serie A 2020/2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Atalanta-Parma, match della sedicesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 15:00 di mercoledì 6 gennaio 2021 nella cornice del Gewiss Stadium. Dopo il 5-1 inflitto al Sassuolo, la squadra di Gasperini non vuole fermarsi e cerca i tre punti della continuità. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la moviola, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della sedicesima giornata di. Si gioca alle 15:00 di mercoledì 6 gennaionella cornice del Gewiss Stadium. Dopo il 5-1 inflitto al Sassuolo, la squadra di Gasperini non vuole fermarsi e cerca i tre punti della continuità. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e insu Sky Go. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la moviola, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - infoitsport : Liverani guida la squadra verso Atalanta - Parma - infoitsport : Parma, un ex Atalanta per la panchina ducale - infoitsport : Parma, Liverani all'ultima spiaggia: anche un miracolo contro l'Atalanta potrebbe non bastare - calciodangolo_ : ???L' #Atalanta per rimanere in scia alle grandi, #Liverani per salvare la panchina, tutto su #AtalantaParma nella 1… -