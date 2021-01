A Golfo Aranci il bando per aiutare i cittadini in difficoltà (Di martedì 5 gennaio 2021) ...a protocollo@pec.comune.GolfoAranci.ss.it oppure servizio.protocollo@comune.GolfoAranci.ss.it ... (Visited 31 times, 31 visits today) Notizie Simili: Gli adolescenti bevono meno alcolici, ma fumano più&... Leggi su galluraoggi (Di martedì 5 gennaio 2021) ...a protocollo@pec.comune..ss.it oppure servizio.protocollo@comune..ss.it ... (Visited 31 times, 31 visits today) Notizie Simili: Gli adolescenti bevono meno alcolici, ma fumano più&...

Traveladdictsco : Just posted a photo @ Golfo Aranci Capo Figari - sardanews : Grendi sbarca a Golfo Aranci: il primo cargo a febbraio - ThomasBerselli : @ildpaa @mckenniesmo Porto rotondo molto carina. Via di mezzo tra l’inaccessibile porto cervo e golfo aranci. Se si… - ThomasBerselli : @ildpaa @mckenniesmo Eh sono stato in quelle zone lì e basta. Porto rotondo, golfo aranci, porto pollo ecc. non son… - ThomasBerselli : @ildpaa @mckenniesmo Nord est sicuro no. Golfo aranci ecc -

Ultime Notizie dalla rete : Golfo Aranci Golfo Aranci, il bando per aiutare le famiglie in difficoltà Gallura Oggi A Golfo Aranci il bando per aiutare i cittadini in difficoltà

A Golfo Aranci è in pubblicazione un bando comunale che consente di assegnare aiuti economici a tutti i cittadini che si trovano in condizione di difficoltà ...

Grendi: il primo cargo a febbraio

GOLFO ARANCI. «Contiamo di essere operativi entro la metà di febbraio. Per ora tutto è congelato, ma ripartiremo con l’iter per la concessione demaniale marittima a Golfo Aranci già dal 7 gennaio». An ...

A Golfo Aranci è in pubblicazione un bando comunale che consente di assegnare aiuti economici a tutti i cittadini che si trovano in condizione di difficoltà ...GOLFO ARANCI. «Contiamo di essere operativi entro la metà di febbraio. Per ora tutto è congelato, ma ripartiremo con l’iter per la concessione demaniale marittima a Golfo Aranci già dal 7 gennaio». An ...