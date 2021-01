Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021)DEL 4 GENNAIOORE 07.20 ft BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO Traffico regolare sulle principali strade e autostrade dellaRICORDIAMO PER EFFETTO DEL DECRETO DI NATALE OGGI LUNEDI’ 4 GENNAIO È ZONA ARANCIONE SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE. PER I RESIDENTI IN COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI VERSO COMUNI LIMITROFI IN UN RAGGIO DI 30 CHILOMETRI MA NON VERSO IL CAPOLUOGO DI PROVINCIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO ANCORA SOSPESO SULLA LINEAPESCARA A CAUSA DI UN INCONVENIENTE ALLA LINEA ELETTRICA CAUSATO DAL FORNITORE DI ENERGIA TRA TIVOLI E AVEZZANO. IL DETTAGLIO DEI TRENI ...