Veneto e Friuli Venezia Giulia: scuole superiori chiuse fino al 1° febbraio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Veneto e Friuli Venezia Giulia decidono in autonomia: scuole superiori chiuse fino al 1° febbraio. Lunedì mattina il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha annunciato che non si torna a scuola in presenza fino al primo febbraio. scuole superiori chiuse fino a quella data. La stessa decisione è stata presa da Luca Zaia per il Veneto. “Qualcosa non torna, le restrizioni servono ma nonostante questo i contagi non calano. Dobbiamo fare squadra, ridurre al minimo le occasioni di contagio” afferma il Doge. Il leghista Veneto ha ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 4 gennaio 2021)decidono in autonomia:al 1°. Lunedì mattina il presidente delMassimiliano Fedriga ha annunciato che non si torna a scuola in presenzaal primoa quella data. La stessa decisione è stata presa da Luca Zaia per il. “Qualcosa non torna, le restrizioni servono ma nonostante questo i contagi non calano. Dobbiamo fare squadra, ridurre al minimo le occasioni di contagio” afferma il Doge. Il leghistaha ...

