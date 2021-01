Spostamenti non giustificati e mancato rispetto del coprifuoco: 7 multe durante le festività (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non si è fermato durante le festività il lavoro della polizia locale cittadina, che dal 21 dicembre al 3 gennaio ha controllato il territorio di Bergamo città per far rispettare il Dpcm della presidenza del Consiglio pensato per contenere i contagi di Covid-19. Bergamo, come il resto d’Italia, è stata zona rossa nei giorni del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, e poi nei giorni di 1, 2 e 3 gennaio. Fascia arancione, invece, per i giorni feriali (quattro: 28, 29 e 30 dicembre, oltre al 4 gennaio). Nei 14 giorni di sorveglianza sono stati effettuati 3.544 controlli su persone con cinque sanzioni per Spostamenti non giustificati e due per il mancato rispetto del coprifuoco. Sette, quindi, le multe comminate in città. durante il periodo delle ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non si è fermatoleil lavoro della polizia locale cittadina, che dal 21 dicembre al 3 gennaio ha controllato il territorio di Bergamo città per far rispettare il Dpcm della presidenza del Consiglio pensato per contenere i contagi di Covid-19. Bergamo, come il resto d’Italia, è stata zona rossa nei giorni del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, e poi nei giorni di 1, 2 e 3 gennaio. Fascia arancione, invece, per i giorni feriali (quattro: 28, 29 e 30 dicembre, oltre al 4 gennaio). Nei 14 giorni di sorveglianza sono stati effettuati 3.544 controlli su persone con cinque sanzioni pernone due per ildel. Sette, quindi, lecomminate in città.il periodo delle ...

Advertising

beamagg : Non sapete cosa fare e allora la prima cosa (inutile) che vi viene in mente è continuare a bloccare gli spostamenti… - mdcnazionale : Lo #smartworking rappresenta un’alternativa lavorativa potenzialmente molto utile per evitare i lunghi spostamenti,… - Mariang47614228 : RT @laltrodiego: Ipotesi #DecretoBefana •Zona Rossa su tutto il territorio nazionale nei fine settimana. Tradotto: chiudere bar, ristorant… - Mutamentis : @Grande4Pietro Concordo Appunto per questo mi domando, siamo segregati e senza nessuna speranza x tre mesi? Scuola?… - Sagittary73 : @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni ??...una zona gialla con divieto di spostamento è,di fatto, una zona arancione ???? G… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti non Coronavirus: ecco cosa si può fare oggi 4 gennaio, dagli spostamenti al turismo Il Sole 24 ORE Federmoda, per i saldi stimato un calo di un miliardo di euro

Il 2 gennaio è ufficialmente iniziato il periodo di svendita invernale che seguirà un calendario disomogeneo di partenze per le regioni italiane. Non sono rosee le previsioni di Confcommercio, che par ...

Italia arancione per un giorno, poi ipotesi rossa il 9-10 gennaio

Roma, 4 gen. (askanews) - L'Italia torna in zona arancione per un giorno. Una sola giornata - dopo la zona rossa dal 31 dicembre - in cui i ...

Il 2 gennaio è ufficialmente iniziato il periodo di svendita invernale che seguirà un calendario disomogeneo di partenze per le regioni italiane. Non sono rosee le previsioni di Confcommercio, che par ...Roma, 4 gen. (askanews) - L'Italia torna in zona arancione per un giorno. Una sola giornata - dopo la zona rossa dal 31 dicembre - in cui i ...