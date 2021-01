Scuola | Toninelli | ‘alcuni governatori incapaci a garantire sicurezza | intollerabile’

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “L’atteggiamento di quelle Regioni che si rifiutano di riaprire le scuole come concordato con il governo è intollerabile. Dimostra che alcuni, evidentemente, non hanno fatto abbastanza perai loro studenti il diritto costituzionale allo studio”. Lo scrive Danilodei 5 Stelle su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "L'atteggiamento di quelle Regioni che si rifiutano di riaprire le scuole come concordato con il governo è intollerabile. Dimostra che alcuni governatori, evidentemente, non ...Il peggio del 2020? Beh, non c’è alcun dubbio: il 2020. Un anno terribile per il nostro Paese, il coronavirus ha stravolto le nostre vite, piegandole. Spegnendole. Il covid, però, non ha spento la pol ...