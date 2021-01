Scuola, confermato il rientro il 7 gennaio. No di presidi e sindacati: “Un azzardo” (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Scuola ripartirà in presenza il 7 gennaio con le modalità prevista dal Dpcm del 3 dicembre: studenti in presenza al 50% ed entrate scaglionate alle 8 e alle 10. Lo ha ribadito ieri il premier Giuseppe Conte durante il vertice con i capidelegazione di maggioranza. Ma ad oggi la ripartenza è tutt’altro che scontata. I sindacati: “Un azzardo riaprire” presidi e sindacati criticano la scelta del governo. “È troppo rischioso”, spiegano i rappresentanti di categoria. “Le famiglie sono confuse, i docenti si stanno reinventando modalità didattiche e non è chiaro se alle Regioni sono arrivate le risorse per ampliare la mobilità con mezzi aggiuntivi”. Tante le perplessità anche da parte dei docenti. Al Visconti, storico istituto romano, in 50 hanno firmato una lettera in cui vengono criticati ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 gennaio 2021) Laripartirà in presenza il 7con le modalità prevista dal Dpcm del 3 dicembre: studenti in presenza al 50% ed entrate scaglionate alle 8 e alle 10. Lo ha ribadito ieri il premier Giuseppe Conte durante il vertice con i capidelegazione di maggioranza. Ma ad oggi la ripartenza è tutt’altro che scontata. I: “Unriaprire”criticano la scelta del governo. “È troppo rischioso”, spiegano i rappresentanti di categoria. “Le famiglie sono confuse, i docenti si stanno reinventando modalità didattiche e non è chiaro se alle Regioni sono arrivate le risorse per ampliare la mobilità con mezzi aggiuntivi”. Tante le perplessità anche da parte dei docenti. Al Visconti, storico istituto romano, in 50 hanno firmato una lettera in cui vengono criticati ...

Scuola, confermato il rientro il 7 gennaio. No di presidi e sindacati: “Un azzardo”

