Rosalinda e Dayane di nuovo vicine | le Rosmello sono tornate? La decisione sul letto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 4 gennaio 2021) In attesa di scoprire che cosa succederà nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda questa sera, facciamo il punto sull’amicizia traCannavò eMello. Fino a qualche giorno fa le due sembravano essere destinate a non parlarsi più ma pian piano, tra di loro, le cosecambiate., mentre la bella attrice siciliana era in cucurio, le ha scritto un bigliettino in portoghese che ha fatto davvero molto piacere a. La siciliana a sua volta ha risposto con un altro bigliettino, felice del gesto fatto dalla Mello. Le due amiche però al momento non dormono ancora insieme e questa mattina in giardino hanno proprio parlato del riavvicinamento, scherzando anche sulla questione del dormire insieme. Per lequindi, sembra proprio che possa presto ...