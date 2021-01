Repubblica: De Laurentiis era poco convinto sul cambio di modulo del Napoli (Di lunedì 4 gennaio 2021) Repubblica celebra la vittoria del Napoli a Cagliari come la consacrazione del 4-2-3-1 voluto fortemente da Gattuso e soprattutto il definitivo superamento del 4-3-3. Un modulo che viene definito come la “coperta di Linus” sarriana, un appiglio di cui il Napoli non sembra aver più bisogno, capace di mettere in campo il suo gioco firmato Gattuso I 30 tiri scagliati verso la porta di Cragno, nonostante le assenze gravissime di Mertens e Osimhen, danno però anche più forza al tentativo di Ringhio di proiettare gli azzurri in un’altra dimensione: scommettendo con coraggio e ostinazione sulla trazione offensiva. Nello spogliatoio c’era stata qualche resistenza e ancora più il vento del cambiamento è stato visto finora con perplessità dalla dirigenza, in primis dal presidente De Laurentiis. Ora però la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021)celebra la vittoria dela Cagliari come la consacrazione del 4-2-3-1 voluto fortemente da Gattuso e soprattutto il definitivo superamento del 4-3-3. Unche viene definito come la “coperta di Linus” sarriana, un appiglio di cui ilnon sembra aver più bisogno, capace di mettere in campo il suo gioco firmato Gattuso I 30 tiri scagliati verso la porta di Cragno, nonostante le assenze gravissime di Mertens e Osimhen, danno però anche più forza al tentativo di Ringhio di proiettare gli azzurri in un’altra dimensione: scommettendo con coraggio e ostinazione sulla trazione offensiva. Nello spogliatoio c’era stata qualche resistenza e ancora più il vento del cambiamento è stato visto finora con perplessità dalla dirigenza, in primis dal presidente De. Ora però la ...

