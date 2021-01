Prima l’economia, poi il deficit. L’Ocse detta la linea all’Ue per il 2021 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quante volte si è sentita la frase che dopo la grande pandemia, nulla sarà come Prima. Forse è davvero così, la finanza, pubblica o privata che sia e l’economia, poggeranno su nuovi equilibri. E nuove regole. Per questo l’errore madornale che i governi europei non devono commettere è quello di tornare a ragionare su parametri ormai superati, perché travolti dalla peggiore crisi socio-economica dalla fine della Seconda guerra mondiale. Lo sanno fin troppo bene alL’Ocse, l’Organizzazione mondiale con sede a Parigi punto di rifermento per la vita economica del pianeta. In un colloquio con il Financial Times, il capoeconomista delL’Ocse, Lawrence Boone, ha rivolto un caldo invito ai governi dell’Ue proprio in questo senso: guai a cercare di rimettere subito deficit e dunque debiti sovrani sotto controllo, ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quante volte si è sentita la frase che dopo la grande pandemia, nulla sarà come. Forse è davvero così, la finanza, pubblica o privata che sia e, poggeranno su nuovi equilibri. E nuove regole. Per questo l’errore madornale che i governi europei non devono commettere è quello di tornare a ragionare su parametri ormai superati, perché travolti dalla peggiore crisi socio-economica dalla fine della Seconda guerra mondiale. Lo sanno fin troppo bene al, l’Organizzazione mondiale con sede a Parigi punto di rifermento per la vita economica del pianeta. In un colloquio con il Financial Times, il capoeconomista del, Lawrence Boone, ha rivolto un caldo invito ai governi dell’Ue proprio in questo senso: guai a cercare di rimettere subitoe dunque debiti sovrani sotto controllo, ...

