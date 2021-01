Perché ora Biden abbassa i toni sull’accordo Ue-Cina? (Di lunedì 4 gennaio 2021) La decisione dell’Unione europea di concludere la scorsa settimana l’accordo sugli investimenti con la Cina “non è un ripudio dell’approccio di Joe Biden. È un ripudio dell’approccio di Donald Trump. Questo è il prezzo di quattro anni di alienazione dei nostri alleati e di rifiuto di lavorare con loro su questi temi”. A dichiararlo, nel corso di un’intervista rilasciata alla CNN, è Jake Sullivan, veterano delle amministrazioni di Barack Obama e oggi scelto dal presidente eletto Biden come consigliere per la Sicurezza nazionale. Proprio lui che, due settimane fa, affidava a Twitter la sua delusione per l’accelerazione di Bruxelles (o per meglio dire Berlino) nelle trattative con Pechino senza attendere l’insediamento della nuova amministrazione. LA NUOVA LINEA Biden Come spiegare questo repentino cambio di direzione da ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 gennaio 2021) La decisione dell’Unione europea di concludere la scorsa settimana l’accordo sugli investimenti con la“non è un ripudio dell’approccio di Joe. È un ripudio dell’approccio di Donald Trump. Questo è il prezzo di quattro anni di alienazione dei nostri alleati e di rifiuto di lavorare con loro su questi temi”. A dichiararlo, nel corso di un’intervista rilasciata alla CNN, è Jake Sullivan, veterano delle amministrazioni di Barack Obama e oggi scelto dal presidente elettocome consigliere per la Sicurezza nazionale. Proprio lui che, due settimane fa, affidava a Twitter la sua delusione per l’accelerazione di Bruxelles (o per meglio dire Berlino) nelle trattative con Pechino senza attendere l’insediamento della nuova amministrazione. LA NUOVA LINEACome spiegare questo repentino cambio di direzione da ...

