(Di lunedì 4 gennaio 2021)nelle scorse ore hato che la suaè effettivamente in arrivo, pubblicando un’immagine teaser L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : OnePlus conferma l’imminente lancio della sua prima smartband - TuttoTechNet : OnePlus conferma l’imminente lancio della sua prima smartband - ttoday_it : #OnePlus Band: teaser ufficiale conferma il design della #Smartband | Foto #OneplusBand ?? -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus conferma

OnePlus è intervenuta per chiarire le tempistiche di rilascio dell'aggiornamento ad Android 11 per alcuni suoi smartphone. Si tratta nello specifico di OnePlus Nord, e dei modelli appartenenti alle se ...OnePlus nelle scorse ore ha confermato che la sua prima smartband è effettivamente in arrivo, pubblicando un'immagine teaser ...