L'inquinamento non favorisce la diffusione del Covid: lo studio di Cnr e Arpa Lombardia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lo smog non fa aumentare la diffusione del coronavirus. Lo dimostra uno studio condotto dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac), sedi di Lecce e Bologna, e dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - Arpa Lombardia, La prima ondata di Covid-19 ha colpito in maniera più rilevante il Nord Italia. La Lombardia, in particolare, e’ stata la regione con la maggiore diffusione. A maggio 2020 vi erano registrati 76.469 casi, pari al 36,9% del totale italiano di 207.428 casi. Perché la distribuzione geografica dell’epidemia sia stata così irregolare è ancora oggetto di dibattito nella comunità scientifica, ma lo studio in questione dimostra che particolato atmosferico e virus non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lo smog non fa aumentare ladel coronavirus. Lo dimostra unocondotto dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac), sedi di Lecce e Bologna, e dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente -, La prima ondata di-19 ha colpito in maniera più rilevante il Nord Italia. La, in particolare, e’ stata la regione con la maggiore. A maggio 2020 vi erano registrati 76.469 casi, pari al 36,9% del totale italiano di 207.428 casi. Perché la distribuzione geografica dell’epidemia sia stata così irregolare è ancora oggetto di dibattito nella comunità scientifica, ma loin questione dimostra che particolato atmosferico e virus non ...

