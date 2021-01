Lautaro | Zielinski e Singo iniziano il 2021 con il botto

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Toro show a San Siro:Martinez ha inaugurato il suoregalandosi la prima tripletta in Serie A e la terza marcatura multipla nella competizione.Hat-Trick perfetto inoltre, firmato con destro, sinistro e colpo di testa – l’ultimo nerazzuro ad esserci riuscito prima di lui era stato Icardi nel marzo 2017 contro l’Atalanta. Oltre all’elezione di Romelu Lukaku come MVP di giornata, merita una menzione anche la performance del numero diez contro il Crotone, culminata in un Indice di Efficienza Tecnica del 97% e di Efficienza Fisica del 93%. Le tre marcature dell’attaccante argentino sono sono frutto di uno spiccato senso della posizione (K-Movement del 97%) e della capacità di prendere le decisioni tattiche giuste (K-Solution del 96%). Il contributo del “Toro” però non è soltanto in fase di costruzione (dove registra comunque un K-Pass del 93%), ...