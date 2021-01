Latina | dopo le mareggiate uno scheletro integro è stato ritrovato sulla spiaggia | indagini in corso

(Di lunedì 4 gennaio 2021)leuno. Dei resti umani in avanzatodi decomposizione sono stati restituiti dal maredi Foce Verde ale fortidegli scorsi giorni. Il macabro ritrovamento da parte di alcuni passanti. Sul posto le forze dell’ordine e la scientifica. Ancora non è nota l’identità delloné le cause della morte. Un macabro ritrovamento è avvenuto oggi – domenica 3 gennaio –di Foce Verde ale ...

Ultime Notizie dalla rete : Latina dopo

