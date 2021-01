Instagram censura un ex di Uomini e Donne per colpa di una foto: ecco quale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Instagram è un social network molto pubico e poco glien’è importato al team italiano se Eleonora Rocchini avesse il profilo verificato ed un milione di followers, dato che anche lei (nota ai più per essere stata una corteggiatrice e poi scelta di Uomini e Donne) è stata vittima della censura. A rendercene partecipi è stata proprio la Rocchini su Instagram dove ha pubblicato una serie di Stories al vetriolo contro lo stesso social network, accusandolo di essere un social che si basa sul “proibizionismo” inventato “da leggi di non so che c**o di cosa”. Eleonora Rocchini, il video sfogo su Instagram (contro Instagram) “Io e tutto il mio staff siano scioccati del fatto che su Instagram vediamo le peggio porcate e per un video di nudo, dove io non trovo ... Leggi su biccy (Di lunedì 4 gennaio 2021)è un social network molto pubico e poco glien’è importato al team italiano se Eleonora Rocchini avesse il profilo verificato ed un milione di followers, dato che anche lei (nota ai più per essere stata una corteggiatrice e poi scelta di) è stata vittima della. A rendercene partecipi è stata proprio la Rocchini sudove ha pubblicato una serie di Stories al vetriolo contro lo stesso social network, accusandolo di essere un social che si basa sul “proibizionismo” inventato “da leggi di non so che c**o di cosa”. Eleonora Rocchini, il video sfogo su(contro) “Io e tutto il mio staff siano scioccati del fatto che suvediamo le peggio porcate e per un video di nudo, dove io non trovo ...

BITCHYFit : Instagram censura un ex di Uomini e Donne per colpa di una foto: ecco quale - blogtivvu : Eleonora Rocchini censurata da Instagram per un video “hot”: scoppia la polemica - fuegoastral : ?? Letteratura anti censura e storia CONTEMPORANEA gratuita per tutti - fuegoastral : Letteratura anti censura e storia CONTEMPORANEA gratuita per tutti - TheGreyWolf82 : @p_mystica È bellissimo vederti sensa la censura di instagram ???????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram censura Sanremo 2021, Maneskin: nudi, abbracciati e senza filtri per Oliviero Toscani Il Fatto Quotidiano Eleonora Rocchini censurata da Instagram per un video “hot”: scoppia la polemica

Eleonora Rocchini censurata da Instagram per un video "hot" dopo la nascita della sua prima linea di moda: ecco cosa è successo.

Emma Marrone, messaggio censurato sul web. Ammette: E’ ironia – FOTO

Anche sui social la Marrone è molto seguita: nelle ultime ore ha postato uno scatto inedito, è senza vestiti…Date un’occhiata! Emma Marrone ha lasciato senza parole i suoi f ...

Eleonora Rocchini censurata da Instagram per un video "hot" dopo la nascita della sua prima linea di moda: ecco cosa è successo.Anche sui social la Marrone è molto seguita: nelle ultime ore ha postato uno scatto inedito, è senza vestiti…Date un’occhiata! Emma Marrone ha lasciato senza parole i suoi f ...