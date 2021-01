Il colpo che ti cambia la vita: gioca schedina da un euro e vince un milione. Ecco dove è stato messo a segno l'exploit (Di lunedì 4 gennaio 2021) PESARO - Di quei colpi che ti cambiano la vita. Una vincita da un milione di euro è stata messa a segno nella tabaccheria 2000 di Fabrizio Marcheselli, nel quartiere Soria a Pesaro. Clamoroso il colpo:... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 4 gennaio 2021) PESARO - Di quei colpi che tino la. Una vincita da undiè stata messa anella tabaccheria 2000 di Fabrizio Marcheselli, nel quartiere Soria a Pesaro. Clamoroso il:...

Advertising

forumJuventus : Udinese pericolosa con un colpo di testa che finisce sulla traversa ??#JuveUdinese 2-0 - MatteoRichetti : In Aula sulla #LeggediBilancio. Che il #Senato non ha potuto nemmeno aprire. La Costituzione calpestata senza colpo… - IlContiAndrea : Come un colpo di spugna, a inizio anno, #RobertoBolle depura tutto ciò che di brutto s’è visto in tv. Quell’attimo… - MilanForever81 : Vogliamo parlare di Roberto #Insigne che ha voluto fare lo “sborone” cercando di segnare con un colpo di tacco, qua… - eia58 : RT @Alex_Cavasinni: #Vidal si perde #Zanellato, ma non è che l'avversario vada seguito fin dentro la porta. Qui è grave l'errore di #Handan… -

Ultime Notizie dalla rete : colpo che Il colpo che ti cambia la vita: gioca schedina da un euro e vince un milione. Ecco dove è... Corriere Adriatico La moglie di Mastella replica a Renzi: "Io gentile con M5s dopo quello che mi hanno detto? Anche te"

La senatrice del Gruppo Misto era pronta a dare il suo voto per tenere in piedi il governo Conte: " Sono 'responsabile' verso il governo, da quando ho fatto la mia scelta contro la linea populista di ...

Trump minaccia segretario di Stato Georgia: “Ribaltate il voto o rischiate”. WP pubblica audio

Con una mossa disperata e secondo alcuni esperti illegale, Donald Trump minaccia in una lunga telefonata il segretario di stato della Georgia, il repubblicano Brad Raffensperger. Lo minaccia sollecita ...

La senatrice del Gruppo Misto era pronta a dare il suo voto per tenere in piedi il governo Conte: " Sono 'responsabile' verso il governo, da quando ho fatto la mia scelta contro la linea populista di ...Con una mossa disperata e secondo alcuni esperti illegale, Donald Trump minaccia in una lunga telefonata il segretario di stato della Georgia, il repubblicano Brad Raffensperger. Lo minaccia sollecita ...