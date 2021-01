Governo | Renzi | ' accordo su contenuti | poi vedremo se Conte o un altro'

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Possiamo stare sui? Sui vaccini si può fare meglio sì o no? Quando siamo d'suipoi scegliamo le persone. Secondo me i ministri che ci sono ora non sono i migliori del mondo, secondo il presidente del Consiglio sì. Però io non faccio il presidente del Consiglio, sarà il presidente del Consiglio, che siao sia un, lo...". Così il leader di Iv Matteo, ospite di 'Quarta Repubblica' su Rete 4. L'ex premier richiama anche la locazione latina 'Nomina sunt consequentia rerum', ovvero i nomi sono conseguenti alle cose'. "La squadra viene alla fine - aggiunge - e il mio non è un modo per svicolare alle domande".

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Nella maniera più assoluta no”. Così il senatore Paolo Romani, ex Forza Italia, alla domanda di ‘Affaritaliani.it’ se esista ...Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Conte ha detto che vuole venire in Parlamento? Lo aspettiamo, per uno come me questa non suona come una minaccia, per me è democrazia. Conte doveva essere in Senato quando ...