Giugliano | rapina in pizzeria | proprietario li disarma e fa arrestare uno dei malviventi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoin Campania (Na) – Due uomini con il volto coperto ed armati di pistola hanno tentato dire unadiin Campania, in provincia di Napoli. Entrati nel locale di via Madonna del Pantano, in zona Varcaturo, i duetori hanno tentato di rubare l’incasso della giornata, ma il, aiutato da un dipendente, si è scagliato contro di loro. Iled il dipendente, dopo una colluttazione, sono riusciti are itori. Mentre uno dei due è riuscito a scappare, l’altro è stato immobilizzato. Giunti immediatamente sul posto, i carabinieri hanno arrestato iltore ed hanno iniziato a cercare il complice. L’arrestato, un 38enne di ...