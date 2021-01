Final Four Supercoppa femminile: programma, date, regolamento, orari e diretta tv (Di lunedì 4 gennaio 2021) regolamento e orari La novità di questa stagione, alla luce del nuovo format che prevede lo svolgimento di una Final Four al posto della tradizionale gara unica, è che a contendersi il titolo ci saranno le prime quattro classificate dello scorso campionato. Il 6 gennaio alle 12 le campionesse in carica della Juventus affronteranno la Roma, mentre alle 18 andrà in scena la seconda semiFinale tra Milan e Fiorentina. Tutte le squadre vogliono conquistare il pass per la Finale, in programma domenica 10 gennaio alle 12.30. Dove vedere le partite Entrambe le gare saranno visibili su TIMVISION e su Sky Sport Uno. Le dichiarazioni delle protagoniste Barbara Bonansea, in vista della partita contro la Roma, ha dichiarato: “Non sarà semplice riconfermarsi. Speriamo di regalare un ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021)La novità di questa stagione, alla luce del nuovo format che prevede lo svolgimento di unaal posto della tradizionale gara unica, è che a contendersi il titolo ci saranno le prime quattro classificate dello scorso campionato. Il 6 gennaio alle 12 le campionesse in carica della Juventus affronteranno la Roma, mentre alle 18 andrà in scena la seconda semie tra Milan e Fiorentina. Tutte le squadre vogliono conquistare il pass per lae, indomenica 10 gennaio alle 12.30. Dove vedere le partite Entrambe le gare saranno visibili su TIMVISION e su Sky Sport Uno. Le dichiarazioni delle protagoniste Barbara Bonansea, in vista della partita contro la Roma, ha dichiarato: “Non sarà semplice riconfermarsi. Speriamo di regalare un ...

