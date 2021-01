E sulla scuola è ancora scontro tra governo e Regioni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il fronte del no è guidato da Veneto, Friuli Venezia Giulia, chiuse fino al 31 gennaio, mentre la Campania riaprirà l'11. Indecisa la Puglia Leggi su tg.la7 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il fronte del no è guidato da Veneto, Friuli Venezia Giulia, chiuse fino al 31 gennaio, mentre la Campania riaprirà l'11. Indecisa la Puglia

Advertising

ItaliaViva : Noi non vogliamo la crisi del governo, noi vogliamo evitare la crisi dell'Italia. Dal Presidente Conte ci aspettiam… - MIsocialTW : Pronti per iscrivervi al prossimo anno scolastico 2021/2022? Le domande potranno essere effettuate da domani, lune… - carlaruocco1 : Trovo ipocrita l'atteggiamento di chi condanna i delinquenti che hanno aggredito il rider e tace sulla decisione di… - maurruf : @nzingaretti @RegioneLazio Sulla scuola però (perché tanta fretta anche contro i sindacati?) e le bollette che rinc… - lifethrown : RT @spyheda: @AzzolinaLucia con tutte le incertezze che ci sono sulla nostra salute per il rientro a scuola a lei interessa solo farci anda… -