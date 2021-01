Donna in balia delle onde, surfer si tuffa e le salva la vita: il coraggio di Mikey Wright – VIDEO (Di lunedì 4 gennaio 2021) La famiglia Wright è una famiglia fortemente legata al surf e alle onde. I fratelli Mikey e Tyler sono due surfisti professionisti, con una buona carriera e tanti infortuni alle spalle. Tyler, dal canto suo, è stata anche due volte campionessa del mondo. Ma stavolta parliamo di loro per un atto di eroismo, proposto da L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 4 gennaio 2021) La famigliaè una famiglia fortemente legata al surf e alle. I fratellie Tyler sono due surfisti professionisti, con una buona carriera e tanti infortuni alle spalle. Tyler, dal canto suo, è stata anche due volte campionessa del mondo. Ma stavolta parliamo di loro per un atto di eroismo, proposto da L'articolo NewNotizie.it.

