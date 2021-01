Coronavirus, adesso preoccupa la variante sudafricana. E la Gran Bretagna intanto ordina il lockdown (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Sono incredibilmente preoccupato per la variante sudafricana": sono le parole che fanno tremare il Regno Unito pronunciate dal ministro della salute britannico, Matt Hancock, in un'intervista alla BBC.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Sono incredibilmenteto per la": sono le parole che fanno tremare il Regno Unito pronunciate dal ministro della salute britannico, Matt Hancock, in un'intervista alla BBC....

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus adesso Covid, la variante sudafricana adesso fa paura La Repubblica Il medico a capo della Clinica di malattie infettive: «Stop a dubbi e paure, il vaccino è efficace dopo la seconda dose»

UDINE. Carlo Tascini risponde alle domande su vaccini e andamento della pandemia dalla Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale di Udine. Dal reparto che guida e in cui, esattamente un anno fa, par ...

L'Inghilterra di nuovo in lockdown, Johnson: "Bisogna agire adesso"

Terzo lockdown nazionale in tutta l'Inghilterra. Lo ha annunciato ufficialmente il premier inglese Boris Johnson: un giro di vite per far fronte alla nuova impennata esponenziale di casi di Covid regi ...

