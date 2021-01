Bellugi racconta il suo dramma: 'Non voglio mollare, andrò a trovare Marotta' (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA - Reduce dall'amputazione a entrambe le gambe, l'ex difensore della nazionale e dell'Inter, Mauro Bellugi , guarda avanti: " Quando penso alla mia situazione ancora mi emoziono - racconta a Radio ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA - Reduce dall'amputazione a entrambe le gambe, l'ex difensore della nazionale e dell'Inter, Mauro, guarda avanti: " Quando penso alla mia situazione ancora mi emoziono -a Radio ...

Advertising

sportli26181512 : Bellugi racconta il suo dramma: 'Non voglio mollare, andrò a trovare Marotta': L'ex difensore dell'Inter e della na… - sscalcionapoli1 : Bellugi racconta il suo dramma: “Vorrei delle protesi come Pistorius” - sportli26181512 : TMW RADIO - Bellugi racconta il suo dramma: 'Un disastro ma non pensavo di essere così ben voluto': L'ex calciatore… - tuttonapoli : AUDIO - L'ex azzurro Bellugi racconta il suo dramma: 'Vorrei delle protesi come Pistorius' - sportli26181512 : #Interviste #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Bellugi racconta: “Mia vita perfetta, una rogna doveva capi… -