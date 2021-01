Bellugi: “E’ stato tutto molto inaspettato ma non mollo, spero che l’Inter vinca il campionato” (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ex calciatore dell’Inter Mauro Bellugi è intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno dopo l’operazione alle gambe: “E’ dura ma è vietato mollare, per i miei cari e per tornare a casa. E’ stato tutto molto inaspettato ed esagerato, ma ormai è andata così e bisogna avere pazienza“. Bellugi, al quale sono state amputate entrambe le gambe, ha quindi lanciato un messaggio: “Non si può scherzare con il Covid-19, bisogna stare a casa il più possibile e stare molto attenti. Io la mia disattenzione l’ho pagata a caro prezzo“. tutto il mondo del calcio ha mostrato la sua vicinanza all’uomo, ma la sua ex squadra ha giocato un ruolo importante: “Marotta mi ha contattato per offrirmi un ruolo in società. Non appena avrò le ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ex calciatore delMauroè intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno dopo l’operazione alle gambe: “E’ dura ma è vietato mollare, per i miei cari e per tornare a casa. E’ed esagerato, ma ormai è andata così e bisogna avere pazienza“., al quale sono state amputate entrambe le gambe, ha quindi lanciato un messaggio: “Non si può scherzare con il Covid-19, bisogna stare a casa il più possibile e stareattenti. Io la mia disattenzione l’ho pagata a caro prezzo“.il mondo del calcio ha mostrato la sua vicinanza all’uomo, ma la sua ex squadra ha giocato un ruolo importante: “Marotta mi ha contattato per offrirmi un ruolo in società. Non appena avrò le ...

