You Never Walk Alone: addio al cantante Gerry dell’inno del calcio (Di domenica 3 gennaio 2021) La canzone più amata dai tifosi You Never Walk Alone: addio al cantante Gerry Marsden, autore dell’inno del calcio. Gerry Marsden, cantante della band britannica Gerry and the Pacemakers, è morto all’età di 78 anni dopo una breve malattia. Lo ha riferito oggi un amico di famiglia. Il cantante scomparso nelle scorse ore è diventato famoso nella scena musicale di Merseybeat e per aver cantato l’inno delle tifoserie You Never Walk Alone. Leggi anche –> The Voice Senior: tanti volti noti dal papà di Giorgia al paroliere di Pupo “È con il cuore molto pesante dopo aver parlato con la famiglia che devo dirti che il ... Leggi su ck12 (Di domenica 3 gennaio 2021) La canzone più amata dai tifosi YoualMarsden, autoredelMarsden,della band britannicaand the Pacemakers, è morto all’età di 78 anni dopo una breve malattia. Lo ha riferito oggi un amico di famiglia. Ilscomparso nelle scorse ore è diventato famoso nella scena musicale di Merseybeat e per aver cantato l’inno delle tifoserie You. Leggi anche –> The Voice Senior: tanti volti noti dal papà di Giorgia al paroliere di Pupo “È con il cuore molto pesante dopo aver parlato con la famiglia che devo dirti che il ...

Dondolino72 : RT @BritishFootball: Se n’è andato, all’età di 78 anni, Gerry Marsden, storico cantante della band Gerry & the Pacemakers e voce dell’inno… - irephia : Oggi momento Avril Lavigne mentre lavavamo le teglie della pizza: poco e le lacrime ascoltando wish you where here,… - Italia_Notizie : Gerry Marsden morto: era il più celebre cantante dell’inno del Liverpool «You’ll never walk alone» - sportli26181512 : Liverpool, morto Gerry Marsden: cantò 'You'll Never Walk Alone': Il cantante dei Gerry & The Pacemakers si è spento… - FrancescoLauge1 : Ci lascia Gerry #Marsden, autore dell'unica canzone in grado di contrastare magicamente i momenti di solitudine, da… -