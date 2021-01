Ue | agricoltura hi-tech | l’Esa sceglie l’italiana Ez Lab

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 gennaio 2021) Una piattaforma online che acquisisce ed elabora immagini dai satelliti per fornire agli agricoltori dati, tracciati e certificati con tecnologia blockchain, dai quali trarre indicazioni precise sull’utilizzo di acqua e fertilizzanti per i loro terreni. Combattendo così lo spreco di risorse idriche e generando un ciclo virtuoso che può arrivare ad abbattere considerevolmente le emissioni di Co2. Questo l’obiettivo del progetto Smartagrisat, sviluppato dall’azienda Ez Lab, unica realtà in Italia ad aver vinto il bando Aspire with Esa lanciato nei mesi scorsi dall’Agenzia Spaziale Europea, al quale hanno partecipato 80 aziende a livello continentale. Un progetto che ha convinto Esa grazie al know-how dell’azienda padovana, tra le prime ad aver applicato con successo la tecnologia blockchain all’economia reale, prima nel settore agrifood, e di recente in altri ambiti come medicale, real ...