Serie A, oggi e un anno fa: le classifiche a confronto dopo quindici giornate di campionato

La classifica della Serie A a confronto dopo quindici giornate del campionato. Il 2021 inizia senza sorprese, Inter e Milan non steccano e restano in vetta. I rossoneri hanno un saldo addirittura di +17 rispetto, mentre l'Inter è a -2 nonostante sia solo ad un punto dalla squadra di Pioli. La Roma vince di misura è porta in positivo il trend (+1), tragica la situazione della Lazio ben undici punti in meno rispetto allo scorso anno. 

CLASSIFICA dopo 15 giornate 
Milan 37 (+17) 
Inter 36 (-2) 
Roma 30 (+1)* 
Napoli 28 (+7) **una partita in meno 
Juventus 27 (-9) **una partita in meno 
Sassuolo 26 (+8) 
Atalanta 25 (-3) **una partita in meno 
Verona 23 (+5) 
Lazio 22 (-11) 
Benevento 18 (Serie B) 
Sampdoria 17

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Benevento-Milan in diretta tv e streaming. La sfidà avrà inizio, oggi, alle ore 18.00 ...

