cronaca_news : Scuola, gelo dei sindacati sulla riapertura il 7: 'Troppo rischiosa' - mcocucci : Sforneremo una generazione di ignoranti. Scuola, gelo dei sindacati sulla riapertura il 7: 'Troppo rischiosa'… - neveanovembre : Sono arrivata prima a scuola guida raga mi sparo sto morendo di freddo ora mi tocca aspettare 5 minuti al gelo - aglaia72 : @GustavoMichele6 La dimostrazione lampante dell'importanza della scuola in questo Paese. La formazione di 'teste pe… - camixwalls : qui per ricordarvi che tra 9 giorni dovremmo svegliarci alle 7 con il gelo perché dovremo andare a scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola gelo

La Repubblica

I dubbi dello Snals: "Meglio attendere il 18 per valutare la situazione". E la Cisl attacca: "Nulla di ufficiale, il ministero ancora tace.In Gran Bretagna è ricordato come il più gelido. Un inverno particolarmente rigido in molte parti d’Europa, ma anche in Italia, fu ormai quello d’ormai quasi 60 anni fa. L’inverno del 1962-1963 era in ...