Sci alpino oggi | orari | tv | programma | pettorali slalom femminile Zagabria

E' tutto pronto per la prima tappa del 2021 della Coppa del Mondo di sci alpino, che si terrà a Zagabria, in Croazia: oggi, domenica 3 gennaio, per lo slalom femminile manche alle ore 12.30 ed alle ore 16.00. Non sarà l'unica gara sulle nevi croate: mercoledì 6 gennaio si terrà lo slalom maschile e le due manche si terranno alle ore 12.15 ed alle ore 15.30. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su ...

E' tutto pronto per la prima tappa del 2021 della Coppa del Mondo di sci alpino, che si terrà a Zagabria, in Croazia: oggi, domenica 3 gennaio, per lo slalom femminile manche alle ore 12.30 ed alle or ...

Sci, gli impianti riaprono il 18 gennaio Il ministro della Salute firma l'ordinanza

Lo sostengono in un comunicato congiunto l’assessore allo Sport e giovani della Regione Lombardia Martina Cambiaghi e gli assessori con delega allo sci delle Regioni e Province autonome dell’arco alpi ...

