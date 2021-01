Papa Francesco | Nel 2021 impegnamoci di più | prendiamoci cura degli altri

Leggi su agi

(Di domenica 3 gennaio 2021) AGI - "Non sappiamo che cosa ci riserverà ilma ciò che ognuno di noi, e tutti insieme possiamo fare, è di impegnarci un po' di piu' a prendercigli unie del Creato,la nostra casa comune"., al termine dell'Angelus ha rinnovato i suoi auguri per l'anno appena iniziato. "Come cristiani - ha sottolineato - rifuggiamo dalla mentalità fatalistica o magica. Sappiamo che le cose andranno meglio nella misura in cui, con l'aiuto di Dio, lavoreremo insieme per il bene comune mettendo al centro i piu' deboli, gli svantaggiati". "Mi ha addolorato tanto" leggere sui giornali di persone che, durante il lockdown, hanno pensato solo a "fare le vacanze" senza pensare ai "problemi economici" di tanti che la pandemia "ha buttato a terra" e che "rimanevano a casa", ...