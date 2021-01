Napoli, Gattuso: “Gara decisa da Zielinski. Osimhen? Deve bollire nel suo brodo” (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Napoli demolisce nettamente il Cagliari in trasferta. Il tecnico Gennaro Gattuso si sofferma sulla prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Zielinski danza sul pallone. Fa sterzate incredibili. E' un giocatore completo. In questo momento ha tutto per diventare un giocatore incredibile. Mi aspetto tanto da lui. Tecnicamente è un giocatore molto importante. Sono contento per il risultato, ma poche squadre creano dieci palle gol e non le concretizzano. Quello che mi ha fatto arrabbiare di più è stato lo scarso veleno sotto porta. Credo sia una questione di mentalità. E' stato bravo Zielinski a ribaltare la partita. Osimhen? Lippi mi diceva che dovevo bollire nel mio brodo quando combinavo qualche problema. E' un giocatore importante e ha chiesto scusa". ... Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) Ildemolisce nettamente il Cagliari in trasferta. Il tecnico Gennarosi sofferma sulla prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "danza sul pallone. Fa sterzate incredibili. E' un giocatore completo. In questo momento ha tutto per diventare un giocatore incredibile. Mi aspetto tanto da lui. Tecnicamente è un giocatore molto importante. Sono contento per il risultato, ma poche squadre creano dieci palle gol e non le concretizzano. Quello che mi ha fatto arrabbiare di più è stato lo scarso veleno sotto porta. Credo sia una questione di mentalità. E' stato bravoa ribaltare la partita.? Lippi mi diceva che dovevonel mioquando combinavo qualche problema. E' un giocatore importante e ha chiesto scusa". ...

Gazzetta_it : #Osimhen che pasticcio! Violate tutte regole anti #Covid: #Gattuso furioso, maxi multa in arrivo... #Napoli - UEFAcom_it : ???? Vittoria esterna per 4-1 del #Napoli sul campo del #Cagliari nella prima gara del 2021 della squadra di #Gattuso… - cmdotcom : #Napoli, #Gattuso: '#Osimhen? La colpa è anche mia, che figuraccia! Gol preso, sembravamo una banda di ragazzini'… - Diego31883 : RT @RaiSport: #Gattuso su #Osimhen: ' Ha commesso un errore, ha chiesto scusa e in questo momento deve bollire nel suo brodo. Dopo se ne oc… - DiMarzio : #SerieA, #Napoli | Le parole di #Gattuso al termine della gara con il #Cagliari -