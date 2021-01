Milan, Kjaer: “Non vedo nessuna squadra più forte di noi. Dobbiamo vincerle tutte” (Di domenica 3 gennaio 2021) Il difensore del Milan Simon Kjaer ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Benevento: “Dobbiamo continuare sempre a pensare in grande e a lavorare per migliorarci ogni giorno. Siamo convinti di poter vincere – svela il difensore – , non vedo nessuno più forte di noi, siamo una squadra di qualità. Adesso la nostra intenzione è quella di proseguire questo cammino con il pensiero e la volontà di poter vincere ogni partita”. Milan Kjaer, getty ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) Il difensore delSimonha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Benevento: “continuare sempre a pensare in grande e a lavorare per migliorarci ogni giorno. Siamo convinti di poter vincere – svela il difensore – , nonnessuno piùdi noi, siamo unadi qualità. Adesso la nostra intenzione è quella di proseguire questo cammino con il pensiero e la volontà di poter vincere ogni partita”., getty ITA Sport Press.

