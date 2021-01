Liguria probabile zona rossa. Toti: “Parametri sbagliati” (Di domenica 3 gennaio 2021) La Liguria fa un brusco balzo in avanti nell’indice di contagio, passando da un RT del 14% a uno del 17%. Ma per il governatore si tratta di “Parametri sbagliati”. “I dati, essendo relativi al primo giorno dell’anno, sono poco significativi, anche se durante le vacanze la nostra sanità ha sempre lavorato e non ci siamo mai fermati. I tamponi molecolari riprenderanno nei loro numeri, precedenti alle festività, tra domenica e lunedì. Emerge comunque una situazione sostanzialmente stabile. I dati ospedalieri contano 13 persone in più, in particolare nella ASL 1 Imperiese a causa di un cluster in una Rsa e nella ASL 2 Savonese, sempre per un cluster in una residenza, cala il Tigullio e resta stabile la situazione su Genova, crescono di tre unità le terapie intensive”. Così ha comunicato il presidente della Regione ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Lafa un brusco balzo in avanti nell’indice di contagio, passando da un RT del 14% a uno del 17%. Ma per il governatore si tratta di “”. “I dati, essendo relativi al primo giorno dell’anno, sono poco significativi, anche se durante le vacanze la nostra sanità ha sempre lavorato e non ci siamo mai fermati. I tamponi molecolari riprenderanno nei loro numeri, precedenti alle festività, tra domenica e lunedì. Emerge comunque una situazione sostanzialmente stabile. I dati ospedalieri contano 13 persone in più, in particolare nella ASL 1 Imperiese a causa di un cluster in una Rsa e nella ASL 2 Savonese, sempre per un cluster in una residenza, cala il Tigullio e resta stabile la situazione su Genova, crescono di tre unità le terapie intensive”. Così ha comunicato il presidente della Regione ...

Brusco balzo in avanti nell'RT della Liguria, che rischia ora la zona rossa, ma per Toti si tratta di "parametri sbagliati" ...

Diretta Genoa-Lazio ore 15: dove vederla in tv e probabili formazioni

Dall’altra parte ecco l’ex Ballardini a dirigere un Genoa affamato di vittorie per tirarsi via dalle zone calde della classifica. l 2021 della Lazio ha già un primo obiettivo: rimontare in campionato ...

