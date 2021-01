Lazio | Reina dopo il pari con il Genoa | “Abbiamo dominato, dobbiamo crescere” (Di domenica 3 gennaio 2021) Il portiere della Lazio Pepe Reina parla nel post partita della gara contro il Genoa finita 1-1. I biancocelesti sono passati in vantaggio con Immobile su rigore ma poi sono… L'articolo Lazio Reina dopo il pari con il Genoa “Abbiamo dominato, dobbiamo crescere” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Il portiere dellaPepeparla nel post partita della gara contro ilfinita 1-1. I biancocelesti sono passati in vantaggio con Immobile su rigore ma poi sono… L'articoloilcon il” proviene da Meteoweek.com.

sportli26181512 : Reina: 'Guai a pensare alla classifica. Per tornare a vincere ecco cosa serve': Il portiere ha analizzato il moment… - pasqualinipatri : Genoa-Lazio, Reina: “Dobbiamo migliorare perchè siamo in un momento decisivo della stagione” - 1900_since : #PepeReinaal termine di #GenoaLazio: ' Dobbiamo lavorare e pensare a noi...' - LazionewsEu : #Reina: “Siamo stati meno uniti confronto alla partita con il Napoli. Dobbiamo ricominciare a fare bene da mercoled… - LALAZIOMIA : Genoa-Lazio, Reina: “Dobbiamo migliorare perchè siamo in un momento decisivo della stagione”… -