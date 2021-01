Latte fermentato | perché fa bene e come sceglierlo

Leggi su vanityfair

(Di domenica 3 gennaio 2021) Negli ultimi anni si parla molto di alimenti sottoposti a fermentazione. Tra questi c’è il latte fermentato che deriva dalla fermentazione del latte ad opera di microrganismi. Nel banco frigo del supermercato se ne trovano di diversi tipi. Dallo yogurt al kefir. «Il latte fermentato è un concentrato naturale di fermenti lattici vivi, batteri che contribuiscono a mantenere in equilibrio la flora dell’intestino» spiega Laura Ferrero, medico chirurgo specialista in Scienza dell’alimentazione. Diversi studi hanno messo in evidenza che una buona flora intestinale contribuisce a farci ammalare di meno e a rimanere in forma e in salute. «I batteri che popolano l’intestino sono coinvolti nell’assorbimento delle sostanze nutritive, nel funzionamento del sistema immunitario e infine, nella produzione di alcuni ormoni che regolano l’umore e la sazietà» spiega l’esperta.