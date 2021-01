Konè, al Milan farebbe comodo ma solo alla giusta cifra: si tratta (Di domenica 3 gennaio 2021) con l’entourage del giocatore e con il Tolosa che ne detiene i diritti con l’entourage del giocatore e con il Tolosa che ne detiene i diritti. Classe 2001, giovanissimo, un giocatore forte fisicamente ma che ancora gioca in Ligue 2, seconda divisione francese, da qui la richiesta ritenuta eccessiva da parte di Maldini e Massara, come riportato da Corriere dello sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 DIECI MILIONI- Dieci milioni di euro la richiesta del club francese, eccessiva secondo i vertici rossoneri che tuttavia vedrebbero il giocatore come un valido sostituto di uno tra Kessie, Bennacer e Tonali, quest’ultimo sempre impiegato nelle ultime uscite. Ovviamente si va con i piedi di piombo, data la giovane età del ragazzo e la conseguente poca esperienza. Un punto a favore nei confronti dell’ingaggio: sicuramente accessibile in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) con l’entourage del giocatore e con il Tolosa che ne detiene i diritti con l’entourage del giocatore e con il Tolosa che ne detiene i diritti. Classe 2001, giovanissimo, un giocatore forte fisicamente ma che ancora gioca in Ligue 2, seconda divisione francese, da qui la richiesta ritenuta eccessiva da parte di Maldini e Massara, come riportato da Corriere dello sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 DIECI MILIONI- Dieci milioni di euro la richiesta del club francese, eccessiva secondo i vertici rossoneri che tuttavia vedrebbero il giocatore come un valido sostituto di uno tra Kessie, Bennacer e Tonali, quest’ultimo sempre impiegato nelle ultime uscite. Ovviamente si va con i piedi di piombo, data la giovane età del ragazzo e la conseguente poca esperienza. Un punto a favore nei confronti dell’ingaggio: sicuramente accessibile in ...

