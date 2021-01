Inter, Marotta a tutto campo su calciomercato e cessione del club (Di domenica 3 gennaio 2021) L’Inter ha intenzione di continuare la corsa scudetto, la rosa della squadra nerazzurra è attrezzata per raggiungere l’obiettivo. Il tecnico Antonio Conte vorrebbe qualche tassello per aumentare la qualità della squadra, sono da escludere però investimenti dal punto di vista economico, la situazione legata al mondo del calcio non è facile dopo la pandemia del Coronavirus. Marotta sul mercato dell’Inter Prima della partita contro il Crotone ha parlato il dirigente dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo delineato le linee guida sul mercato. Non possiamo permetterci investimenti, ma è chiaro che tutte le società europee sono in questa situazione. Si va avanti, c’è grande senso di appartenenza nel gruppo tecnico. Va innanzitutto rivisto il costo del lavoro: in Italia, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 3 gennaio 2021) L’ha intenzione di continuare la corsa scudetto, la rosa della squadra nerazzurra è attrezzata per raggiungere l’obiettivo. Il tecnico Antonio Conte vorrebbe qualche tassello per aumentare la qualità della squadra, sono da escludere però investimenti dal punto di vista economico, la situazione legata al mondo del calcio non è facile dopo la pandemia del Coronavirus.sul mercato dell’Prima della partita contro il Crotone ha parlato il dirigente dell’Beppeai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo delineato le linee guida sul mercato. Non possiamo permetterci investimenti, ma è chiaro che tutte le società europee sono in questa situazione. Si va avanti, c’è grande senso di appartenenza nel gruppo tecnico. Va innanzirivisto il costo del lavoro: in Italia, ...

